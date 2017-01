Rai Due: “Sulla via di Damasco”, domani puntata sulla vita dei santi più recenti

Sarà “Ho conosciuto un santo” il titolo della puntata di “Sulla Via di Damasco” in onda domani, sabato 21 gennaio, alle ore 7.45 su Rai Due. “Il programma, curato da mons. Giovanni D’Ercole e Vito Sidoti, restituirà – si legge in un comunicato – un’immagine inedita di alcuni grandi testimoni della fede, arricchita da aneddoti e notizie della loro vita, spesso sconosciuti” e raccontati “da chi li ha conosciuti da vicino”. Il card. Angelo Comastri ricorderà papa Wojtyla negli istanti prima dell’annuncio dell’elezione dalla loggia della facciata di san Pietro e negli ultimi momenti della sua vita, quando ricevette quella benedizione che fu la sua consegna più preziosa. In una breve intervista, padre Marciano Morra rievocherà alcuni gesti familiari di Padre Pio, confratello del Convento dei Cappuccini di San Giovanni Rotondo. Poi la testimonianza esclusiva di una paziente di Giuseppe Moscati, il santo medico dei poveri, testimone di carità, ammirato per la sua capacità di praticare la fede nella sua professione medica. In un altro contributo video, padre Brian Kolodiejchuk, postulatore della causa di canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta, si soffermerà su quei segni particolari della santa albanese che hanno reso speciale la sua vita, sempre proiettata ad amare tutti in modo immediato e in spirito materno.

Verrà mandato in onda anche un filmato in cui mons. Loris Capovilla, morto a maggio dell’anno scorso, racconterà di Giovanni XXIII e dell’annuncio del Concilio, l’evento che modificherà la storia della Chiesa e dell’umanità. L’ultimo servizio è un’intervista alla figlia di Gianna Beretta Molla, modello di madre, proclamata santa che preferì morire pur di dare alla luce proprio la figlia Gianna Emanuela.