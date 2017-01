Papa Francesco: questa mattina l’udienza con il presidente della Repubblica del Paraguay

Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in udienza Horacio Manuel Cartes Jara, presidente della Repubblica del Paraguay, il quale si è successivamente incontrato con il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. I colloqui si sono svolti in un clima di cordialità, si legge in una nota della Sala Stampa della Santa Sede, e “hanno evidenziato le buone relazioni esistenti fra la Santa Sede e il Paraguay”: “Sono stati passati in rassegna temi di comune interesse, quali lo sviluppo integrale della persona umana, la lotta alla povertà e la pace sociale. In tale prospettiva, si è accennato pure alla collaborazione con la Chiesa cattolica ed al contributo che essa offre nell’ambito sociale, formativo e nell’assistenza ai più bisognosi. Nel prosieguo della conversazione si è avuto uno scambio di vedute sulla situazione politica e sociale regionale, con speciale riferimento allo sviluppo delle istituzioni democratiche”.