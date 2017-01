Paesi Bassi: movimento francescano, app per diventare “santi” ed “eroi” sulle orme del Poverello

Una app per gli studenti delle scuole superiori è stata da pochi giorni lanciata dal movimento francescano in Olanda, come parte del programma “Eroi, santi e icone” a cui il movimento sta lavorando. L’app si propone come strumento didattico a sostegno dell’insegnamento religioso nelle scuole secondarie ed è corredata da una serie di materiali digitali. Con l’app gli studenti imparano in otto passi che cos’è l’eroismo e provano a diventare “eroi”: devono affrontare delle sfide nell’ambito della pace, della società e dell’ambiente e se le superano raccolgono punti che servono a rendere il mondo (reale e digitale) migliore e che contribuiranno a conseguire il titolo di “eroe”. Il movimento, “sulle orme di Francesco d’Assisi, vuole lavorare per un mondo impegnato e pacifico, anche tra i giovani. Il primo passo è creare in loro consapevolezza e assicurare il loro impegno. Questo può avvenire solo se ci si rende presenti nel loro mondo”, ha spiegato Thomas Hontelez, giovane del movimento francescano. “Dal mondo della scuola sono già state molte reazioni positive. Ciò che ha confermato la nostra opinione che ci fosse la necessità di un tale programma”. Tra le iniziative in calendario in questo anno dedicato a “eroi, santi e icone”, il movimento francescano propone agli insegnanti di religione una giornata di formazione il 15 febbraio a ‘s-Hertogenbosch, sull’uso delle risorse didattiche digitali, tra cui i giochi, nell’insegnamento e nella formazione ai valori.