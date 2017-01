Paesi Bassi: campane di 150 chiese annunciano raccolta di fondi per le comunità locali

Per annunciare l’inizio dell’annuale raccolta fondi che dal 1973 Chiesa cattolica, Chiesa protestante e Chiesa vetero-cattolica dei Paesi Bassi compiono insieme a favore delle comunità locali, hanno suonato alle 13 di oggi le campane di quasi 150 chiese sparpagliate in tutti i Paesi Bassi. “La mia Chiesa collega” è il tema scelto per l’edizione 2017 di “Kerkbalans” che durerà fino al 5 febbraio: “Siamo collegati con la Chiesa, con Dio, con gli altri e con le generazioni prima e dopo di noi. Riteniamo che nella fede siamo collegati l’uno all’altro e con le persone che hanno bisogno di sostegno; ancora di più adesso che sembra sempre più che le persone siano ‘ognuna per sé’, è la Chiesa che si connette”, spiegano gli organizzatori. Perché l’avvio della campagna sia “assordante”, i bambini erano inviati sulla piazza della cattedrale di Utrecht alle 12: animata da due famosi personaggi televisivi olandesi, Ernst e Bobbie, si è svolta una grande festa.