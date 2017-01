Notizie Sir del giorno: Papa a Trump, Galantino su abusi, Gmg Panama 2019, fine-vita, comunicazione Papa Francesco

Papa Francesco: a Donald Trump, “preoccupazione per i poveri, gli esclusi e i bisognosi”

“Le invio i miei cordiali auguri assicurandole che pregherò Dio l’Altissimo perché le doni sapienza e forza nell’esercizio del suo alto incarico”. È l’incipit del messaggio che Papa Francesco ha inviato a Donald Trump, in occasione del suo insediamento come 45° presidente degli Stati Uniti d’America. “In un tempo in cui la nostra famiglia umana è tormentata da gravi crisi umanitarie che richiedono risposte politiche lungimiranti e unite” scrive Francesco, “prego affinché le sue decisioni siano guidate dai ricchi valori spirituali ed etici che hanno plasmato la storia del popolo americano e l’impegno della nazione per l’avanzamento della dignità umana e della libertà in tutto il mondo”. Scrive ancora il Papa: “Sotto la sua guida, possa la statura dell’America continuare a misurarsi soprattutto per la sua preoccupazione per i poveri, gli esclusi e i bisognosi che come Lazzaro attendono di fronte alla nostra porta”. (clicca qui)

Monsignor Galantino: su abusi, “realtà negative da condannare” ma “perché non si parla delle assoluzioni?”

“Queste realtà negative devono essere condannate” ma perché i giornalisti che pubblicano libri contro la Chiesa “non vanno a vedere anche quanti casi di sacerdoti e religioni sbattuti in prima pagina sono stati invece poi completamente assolti? Invece di questo non parlano: allora è disonestà intellettuale”. Questo il commento al Sir di monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, riguardo al tema degli abusi nella Chiesa italiana. (clicca qui)

Gmg di Panama: si terrà dal 22 al 27 gennaio 2019

La Giornata mondiale della gioventù avrà luogo dal 22 al 27 gennaio 2019. Lo ha annunciato l’arcivescovo di Panama, monsignor José Domingo Ulloa Mendieta, durante una conferenza stampa che si è tenuta oggi nella capitale del Paese. Mons. Ulloa ha colto l’occasione per ribadire la gratitudine della Chiesa panamense a Papa Francesco per aver scelto Panama come sede della Gmg del 2019. Il vescovo ha spiegato, secondo quanto emerge da un comunicato dell’arcidiocesi, che nella scelta della data sono state prese in considerazione soprattutto motivazioni legate al clima. (clicca qui)

Fine-vita: valori e punti fermi del magistero cattolico

Negli ultimi settant’anni, sono quasi una decina i pronunciamenti principali che, sotto diverse angolature, si sono occupati della tematica del fine vita. Ecco un tentativo per provare a ricostruirne – in modo schematico – il messaggio di fondo e i punti fermi che lo sostengono… (clicca qui)

Vescovi Irlanda in visita ad limina: “Il Papa ci ha detto di essere come i portieri di calcio”

Un’atmosfera di “famiglia”, di “comunione”. Nessuna “pedana” e nessun discorso scritto preparato. Piuttosto una “conversazione” durata in questo caso due ore, fatta di “domande, risposte, considerazioni, punti di vista”. È la visita ad limina ai tempi di papa Francesco e a raccontarla questa mattina sono stati i vescovi irlandesi che dopo 10 anni sono a Roma per una serie d’incontri con i dicasteri vaticani. Questa mattina l’incontro con il Papa. “È stato davvero un incontro familiare – ha detto l’arcivescovo di Dublino Diarmuid Martin – in cui i vescovi si sono seduti sullo stesso piano di papa Francesco che voleva ascoltare ciò che avevamo da dire. È stata come una partita di calcio in cui la palla veniva messa continuamente al centro”. (clicca qui)

Comunicazione: mons. Viganò, no a “letture eretiche” sul Papa. “Pace, poveri e misericordia non sono programma politico”

“Pace, poveri e misericordia non sono categorie sociali, né un programma politico: sono topics che, se non si vuole arrivare a una comunicazione eretica, vanno assunti dentro una pertinenza semantica specifica”. Lo ha detto monsignor Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione, che durante il convegno su “Il cristianesimo al tempo di Papa Francesco” si è soffermato sullo stile comunicativo di Bergoglio. Oggi, la tesi del prefetto, è presente una “lettura eretica” dell’attuale pontificato, come dimostrano i titoli dei giornali sul “Papa comunista”, o presunto fautore della teologia della liberazione, o rivoluzionario su banche e immigrati, o “fuori controllo” nel portare avanti il suo magistero. (clicca qui)

Diocesi: Messina, precisazione su articolo “L’Espresso”. “Tendenzioso e non rispettoso della dignità” di mons. La Piana

In riferimento all’articolo “Quell’eredità con finale a sorpresa”, apparso sul settimanale L’Espresso di domenica 15 gennaio, il clero dell’arcidiocesi di Messina-Lipari-S. Lucia del Mela e l’arcivescovo Giovanni Accolla esprimono il loro “dissenso in quanto ritengono che lo stesso sia tendenzioso e non rispettoso della dignità del ministero pastorale” svolto da monsignor Calogero La Piana durante i nove anni di episcopato a Messina. (clicca qui)