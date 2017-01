Malattie rare: Fondazione Bambino Gesù, prosegue collaborazione con Urban Vision per “Vite coraggiose”

Prosegue la collaborazione tra Fondazione Bambino Gesù Onlus e Urban Vision nell’ambito della campagna “Vite coraggiose”, incentrata sulla lotta alle malattie rare, ultra-rare e orfane di diagnosi. “Le malattie rare riguardano, in Italia, oltre 1 milione di bambini di età inferiore ai 16 anni”, si legge in una nota dell’Ospedale pediatrico, nella quale si ricorda che “il 60% di loro, dopo la comparsa dei primi sintomi di malattia, attende in media 2 anni per ricevere una diagnosi e il 40% resta purtroppo ‘orfano’ senza diagnosi”. Per sostenere la ricerca scientifica in questo campo, la Fondazione Bambino Gesù Onlus ha avviato dal 2015 la campagna triennale di comunicazione sociale e raccolta fondi “Vite coraggiose”. Urban Vision – azienda attiva nel fund raising finalizzato al recupero architettonico di edifici e monumenti del patrimonio artistico italiano – ha realizzato per tutto il mese di gennaio “una nuova maxi-affissione a Roma, sulla facciata del Palazzo della Cancelleria, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini a sostenere la ricerca dell’Ospedale pediatrico della capitale”.

“Siamo grati a Urban Vision per questa nuova opportunità che ci offre”, dichiara il direttore scientifico del Bambino Gesù, Bruno Dallapiccola, per il quale “sostenere la ricerca significa sostenere la speranza di migliaia di bambini malati e delle loro famiglie di avere finalmente una cura per la loro malattia rare o quanto meno una diagnosi, che possa aprire ad un percorso di assistenza e di presa in carico”. Presso l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù è attivo un ambulatorio dedicato ai bambini con malattia senza diagnosi e alle famiglie. La struttura opera sia a distanza (telematicamente) che direttamente (su prenotazione).