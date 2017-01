Gmg di Panama: si terrà dal 22 al 27 gennaio 2019

La Giornata mondiale della gioventù avrà luogo dal 22 al 27 gennaio 2019. Lo ha annunciato l’arcivescovo di Panama, monsignor José Domingo Ulloa Mendieta, durante una conferenza stampa che si è tenuta oggi nella capitale del Paese. Mons. Ulloa ha colto l’occasione per ribadire la gratitudine della Chiesa panamense a Papa Francesco per aver scelto Panama come sede della Gmg del 2019. Il vescovo ha spiegato, secondo quanto emerge da un comunicato dell’arcidiocesi, che nella scelta della data sono state prese in considerazione soprattutto motivazioni legate al clima: “Siamo ben consapevoli del fatto che in alcuni Paesi non è periodo di vacanze, ma siamo convinti che questo non sarà un ostacolo per tante migliaia di giovani provenienti dagli altri continenti per venire a Panama ed incontrare Gesù Cristo, dalla mano della nostra Madre la Vergine Maria e sotto la guida del successore di Pietro”. Rivolgendosi ai giovani, mons. Ulloa ha aggiunto: “Voi siete i veri protagonisti di questa Giornata mondiale della gioventù. Panama vi attende con il cuore e le braccia aperte per condividere la fede, per sentirsi Chiesa!”.