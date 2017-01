Gmg di Panama: mons. Ulloa Mendieta, “ringraziamo il Papa per il tema mariano, peculiarità di tutto il continente”

“L’attenzione a Maria è una peculiarità di tutto il continente”. Lo ha detto, rispondendo alle domande dei cronisti, mons. José Domingo Ulloa Mendieta, arcivescovo di Panamá, durante la conferenza stampa di presentazione delle date della Gmg 2019 (22-27 gennaio). Tema dell’incontro mondiale dei giovani con il Papa sarà infatti: “Ecco la serva del Signore; avvenga per me secondo la tua parola”. Un’attenzione mariana, che, ha sottolineato l’arcivescovo, significa mettere nelle mani di Maria le “donne migranti”, “le vittime di tratta” e di violenza, così numerose nel continente. Mons. Ulloa ha poi dato altre importanti notizie sulla preparazione alla Gmg: “La Domenica delle Palme la Croce della Gmg sarà consegnata dai giovani polacchi ai giovani panamensi e poi inizierà il pellegrinaggio che toccherà il Messico, il Caribe Paesi dell’America centrale e naturalmente Panamá. La Gmg coinvolgerà, in modo particolare, tutta l’arcidiocesi, non solo la città”. Le parrocchie e le famiglie sono già fin d’ora mobilitate per l’ospitalità. Nei giorni precedenti alla Gmg l’ospitalità sarà estesa anche ad altri Paesi, a cominciare da Costa Rica e Nicaragua. L’arcivescovo ha voluto mantenere il riserbo sul luogo dove si svolgerà il momento culminante della Gmg con il Papa (la veglia notturna e la messa conclusiva): “Con il card. Farrell in dicembre abbiamo visto alcuni terreni, ma una decisione definitiva non è ancora stata presa”.