Gmg di Panama: mons. Carrascosa (nunzio), “il Papa mi ha detto: è la prima volta che sei episcopati insieme mi chiedono una cosa”

“Una Gmg di tutta l’America Centrale, e al tempo stesso di tutto il Paese”. Lo ha sottolineato il nunzio apostolico a Panamá, mons. Andrés Carrascosa, nel prendere la parola durante la conferenza stampa di presentazione delle date nelle quali si terrà la prossima Gmg (22-27 gennaio 2019). Ed ha confidato: “Il Papa mi ha detto: è la prima volta che sei Episcopati tutti insieme mi chiedono qualcosa”. Un modo per sottolineare che la prossima Gmg coinvolgerà tutta l’America centrale, una zona spesso dimenticata, davvero una “periferia” a livello mondiale. Al tempo stesso il nunzio ha messo in evidenza che la Gmg sarà un avvenimento per tutto il Paese e per tutta la società panamense, durante il quale Panamá sarà chiamata a mostrare tutta la sua credibilità e la sua ospitalità. In Polonia c’è un detto, ha aggiunto mons. Carrascosa: “Ospiti in piazza, Dio in casa”. Subito dopo padre Rómulo Aguilar, coordinatore generale del Comitato organizzatore locale, ha annunciato l’apertura di due concorsi per la scelta dell’inno e del logo.