Diocesi: Lecce, domenica 22 gennaio mons. D’Ambrosio incontra i giornalisti

Sarà incentrato sull’esortazione apostolica “Amoris Laetitia” di Papa Francesco l’incontro che domenica 22 gennaio l’arcivescovo di Lecce, monsignor Domenico Umberto D’Ambrosio, avrà con i giornalisti locali e con chi opera nell’ambito dell’informazione. Anche quest’anno, infatti, in prossimità della festa di san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, l’arcidiocesi di Lecce organizza la tradizionale Festa dei giornalisti leccesi. Si tratta di un “appuntamento, organizzato dall’Ufficio diocesano delle Comunicazioni sociali, al quale – si legge in una nota – l’arcivescovo tiene particolarmente in quanto ogni anno è l’occasione per un confronto sereno su tanti temi di attualità e sui problemi del territorio per come sono percepiti dal mondo dell’informazione locale”. La festa avrà inizio alle 11 con un momento di accoglienza in piazza Duomo. Seguirà, alle 11.30, la celebrazione eucaristica presieduta in Cattedrale da mons. D’Ambrosio. Poi, in episcopio, l’incontro nel corso del quale l’arcivescovo farà dono ai giornalisti del suo nuovo documento magisteriale “Amoris Laetitia: la vera scultura di Dio”. “Un piccolo volume – prosegue la nota – destinato alla Chiesa di Lecce che rappresenta un invito alla lettura e alla riflessione sull’esortazione apostolica post-sinodale di Papa Francesco sull’amore nella famiglia”.