Diocesi: Crema, settimana dell’oratorio per san Giovanni Bosco. Veglia e doppio convegno

Il 31 gennaio ricorre la memoria di San Giovanni Bosco, apostolo dei giovani e patrono della maggior parte degli oratori della diocesi di Crema. Il Servizio per la Pastorale giovanile e gli oratori, “in continuità con il percorso degli scorsi anni, propone e coinvolge oratori e giovani nella settimana dell’oratorio istituita proprio a memoria della figura del grande santo”. Il tema – spiega una nota diocesana – del 2017 è il cambiamento, “ovvero come i nostri oratori possano e debbano intercettare le mutate condizioni dei tempi per essere scuole di vita dei ragazzi e dei giovani”. Per approfondire il tema gli oratori saranno coinvolti in diversi appuntamenti. La tradizionale Veglia diocesana degli oratori è in programma oggi alle ore 20.45 in cattedrale. La veglia sarà presieduta da monsignor Pietro Maria Fragnelli, vescovo di Trapani e presidente della Commissione episcopale per la famiglia, i giovani e la vita della Cei. Venerdì 27 gennaio e venerdì 3 febbraio, alle ore 21 presso il Centro giovanile San Luigi si terrà il convegno diocesano degli oratori. Gli oratori saranno aiutati nella riflessione attraverso alcuni esperti: Carla Acerbi e Marialisa Rizzo. Nel secondo appuntamento del convegno, il 3 febbraio, gli oratori conosceranno come l’oratorio e il progetto educativo “possano essere una risposta concreta alla sfida educativa del nostro tempo”. Veglia e convegno saranno trasmessi sul canale YouTube del Servizio per la Pastorale giovanile: https://www.youtube.com/c/PgcremaIt