Diocesi: Civitavecchia-Tarquinia, domenica la Marcia della pace a carattere ecumenico

Partirà alle 15.30 di domenica 22 gennaio dalla Chiesa evangelica del Nazareno di Civitavecchia la sesta edizione della Marcia della pace promossa dall’Azione cattolica della diocesi di Civitavecchia-Tarquinia in collaborazione con gli uffici diocesani per la Pastorale sociale e per il Dialogo ecumenico. L’iniziativa, nell’ambito della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, assumerà un carattere ecumenico visto che vi parteciperanno anche rappresentanti della Chiesa battista, della Chiesa del Nazareno e della Chiesa ortodossa rumena. Al termine della Marcia, che si concluderà in cattedrale, i ragazzi dell’Azione cattolica consegneranno ai sindaci e agli amministratori dei sei comuni del territorio diocesano il Messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale della pace e dedicato al tema “La nonviolenza: stile di una politica per la pace”. “La nonviolenza e la violenza nascono entrambe dal cuore”, ha ricordato il vescovo di Civitavecchia-Tarquinia, monsignor Luigi Marrucci, presentando l’iniziativa. “È fondamentale partire dalla famiglia per costruire un cuore nonviolento”, ha proseguito il vescovo, per il quale “il Papa ci ha regalato l’esortazione apostolica ‘Amoris Laetitia’, invitandoci a fare un’opera di accompagnamento e di discernimento”.

Secondo Marrucci, “per fare questo occorre iniziare a recepirla, cambiare lo stile della nostra vita, metterci al servizio degli altri, in ascolto e in armonia”. Perché “dialogo, rispetto, ricerca del bene dell’altro, misericordia e perdono superano discordie, dissidi e separazioni familiari”. “Dalla famiglia – ha concluso – la gioia del cuore si propagherà per il mondo e si irradierà su tutta la società”.