Diocesi: Castellaneta, per il maltempo cede parte della volta della Cripta della Buona Nuova nel santuario Madonna della Scala di Massafra

“Le notevoli infiltrazioni d’acqua dovute all’eccezionale ondata di maltempo hanno favorito il cedimento di una parte della volta della Cripta della Buona Nuova presso il santuario diocesano Madonna della Scala di Massafra”. Ne dà notizia la diocesi di Castellaneta in una nota nella quale si spiega che “il ‘distacco roccioso’ è avvenuto con molta probabilità nella notte tra il 18 e il 19 gennaio e ha interessato la Chiesa Rupestre del VII secolo nella quale sono custoditi diversi affreschi a tematica religiosa”. Come conferma il rettore del santuario, don Giuseppe Oliva, “provvidenzialmente non ci sono stati danni alle persone poiché, com’è noto, la Cripta accoglie spesso pellegrini e turisti”. Il vescovo di Castellaneta, monsignor Claudio Maniago, segue con attenzione l’evolversi della situazione. “Il santuario della Madonna della Scala rappresenta il cuore spirituale della città di Massafra”, ha affermato mons. Maniago, assicurando che “da subito ci siamo attivati per fare in modo che, in collaborazione con tutte le istituzioni coinvolte, si possa presto consentire l’accesso al Santuario”. Già nella giornata di ieri alcuni esperti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco hanno tenuto un primo sopralluogo. Nella giornata di oggi, venerdì 20 gennaio, sono previsti ulteriori controlli da parte degli incaricati della Soprintendenza per verificare lo stato dei diversi affreschi presenti.