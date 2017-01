Costituzione: Codispoti (Uciim Calabria), di fronte a immigrazione “scuola diventi modello di accoglienza”

Comunità e responsabilità sono per Andrea Codispoti, dirigente scolastico, presidente regionale dell’Unione cattolica italiana insegnanti, dirigenti, educatori e formatori (Uciim) Calabria, i valori alla base della convivenza civile, tema della tavola rotonda in corso alla Camera dei deputati per iniziativa dell’Uciim. Per il relatore, comunità fa rima con giustizia: “Il primo elemento è che in una comunità sia percepito il senso di giustizia, ma gli italiani non percepiscono la nostra società come giusta. Non so se questo sia vero o no, occorre però che il senso di giustizia governi le nostre scuole, insieme al massimo rispetto fra gli attori della scuola. Occorre capire anche quali sono le risposte che una scuola offre al territorio”. Anche di fronte al fenomeno dell’immigrazione per il quale “la scuola deve diventare modello di accoglienza aiutando a trovare il punto di contatto fra sé e l’altro”. L’altro valore, sottolinea Codispoti, è la responsabilità: “Non sempre ci rendiamo conto di quanto siamo responsabili del rendimento dei nostri ragazzi. Occorre dialogare con le famiglie ma occorre anche avere famiglie desiderose di stringere un patto educativo con la scuola”.