Chiesa e Imu: Ferrari (Ctg), “da Grillo una ‘non notizia’. La Chiesa sugli esercizi commerciali di sua proprietà già paga”

“Ancora una ‘non notizia’ da Grillo che dà ragione alla sindaca di Roma che vuol far pagare l’Imu alla Chiesa sugli esercizi commerciali di sua proprietà. Una ‘non notizia’ perché su questi l’Imu viene già pagata”. È quanto afferma Alberto Ferrari, segretario generale del Centro turistico giovanile (Ctg), in merito a quanto dichiarato oggi dal leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, circa l’operato del sindaco di Roma, Virginia Raggi, nei confronti della Chiesa relativamente alla tassazione degli immobili di sua proprietà in cui vengono svolte attività commerciali. “A meno che non si intenda come commerciale anche l’attività culturale, pastorale, religiosa che le organizzazioni di ispirazione cristiana svolgono nel settore dell’accoglienza, dell’educazione, dell’attenzione agli altri”, prosegue Ferrari, rilevando che in questo caso si tratta di “quello che accomuna associazioni laiche e associazioni di ispirazione cristiana, fianco a fianco, in quello che è il grande mondo del Terzo Settore”. “Un mondo che va aiutato e non tassato”, conclude il segretario generale del Ctg, “perché il bene non si tassa. Questo sì che è giustissimo”.