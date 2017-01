Avvenire: i temi della prima pagina di domani 21 gennaio. Salvataggio degli ospiti dell’hotel di Rigopiano e giuramento di Trump

Due le notizie a dominare la prima pagina di “Avvenire”, in edicola domani e in versione digitale già disponibile dalla mezzanotte. Una grande fotocronaca in testata di pagina sull’opera di salvataggio degli ospiti dell’hotel di Rigopiano, dove si cerca di strappare i sopravvissuti alla massa di neve che ha sepolto l’albergo. Legati a questo anche tre analisi di Marina Corradi, Gigio Rancilio e Paolo Viana dedicati alla speranza che non muore sotto la slavina, l’impatto delle immagini del salvataggio e il “paradosso” climatico delle nevicate record in Centro Italia mentre il Nord è in siccità e scarseggia la neve sulle Alpi. Il titolo principale della prima pagina è invece dedicato al giuramento di Donald Trump e al primo discorso ufficiale del neopresidente. Su questo si concentra anche l’editoriale di Andrea Lavazza che sottolinea i toni populiysti e antipolitici utilizzati da Trump nel suo “America first”. Completano la prima pagina, il richiamo a un’intervista a Romano Prodi sull’esigenza di aprire una nuova stagione di riformismo e un titolo su una vicenda sollevata da “Avvenire” – il ricongiungimento di una famiglia afghana scappata per evitare un matrimonio forzato – giunta finalmente a buon fine.