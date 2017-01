Siria: Aleppo, capi delle Chiese cristiane pregano insieme per la pace

Ad Aleppo, all’inizio del nuovo anno, in occasione della Giornata mondiale per la Pace, il patriarca Mar Ignatios Aphrem II primate della Chiesa siro-ortodossa, ha presieduto la preghiera per la pace in Siria ospitata presso la cattedrale siro- ortodossa dedicata a Sant’Efrem. All’iniziativa di preghiera, riferisce Fides, oltre a vescovi e sacerdoti della Chiesa siro-ortodossa, hanno preso parte anche il vescovo maronita Joseph Tobji, il vescovo caldeo Antoine Audo e il reverendo Ibrahim Nseir, della Chiesa evangelica araba. Il patriarca, i vescovi e tutti i presenti hanno pregato insieme per la pace in Siria e la cessazione delle violenze, e nella preghiera hanno chiesto di nuovo anche il ritorno alle proprie case dei due Metropoliti di Aleppo scomparsi dall’aprile 2013, il greco ortodosso Boulos Yazigi e il siro ortodosso Mar Gregorios Yohanna Ibrahim.