Salute: Camillianum, da febbraio corso di alta formazione per operatori sanitari

Prenderà il via il prossimo 3 febbraio il “Corso di alta formazione in pastorale della cura e della salute” organizzato dal Centro Lateranense Alti Studi e dal Camillianum, l’Istituto internazionale di Teologia pastorale sanitaria della Pontificia Università Lateranense. “Il corso – si legge in una nota – ha l’obiettivo di promuovere la cultura cristiana della cura e della salute, che pone al centro l’integralità della persona umana”. D’altra parte, proseguono i promotori, “la salute coinvolge tutti i fattori cruciali dell’esistenza, non solo quelli biologici, ma anche quelli antropologici, spirituali, psicologici, socio-culturali ed economici”. Per questo, il corso “s’impegna a fornire gli strumenti concettuali adeguati a promuovere la pastorale della salute nell’attuale contesto culturale pluralista e bisognoso di fiducia e speranza”. La proposta è rivolta ad assistenti spirituali in strutture sanitarie, responsabili degli uffici di pastorale della salute, professionisti in ambito socio-sanitario, membri di comitati etici e di strutture di consulenza etica, insegnanti. Per partecipare è necessario essere in possesso di una laurea in teologia, filosofia, giurisprudenza, scienze umane, scienze religiose, scienze della formazione, scienze politiche, scienze infermieristiche, medicina o altra laurea legata all’interdisciplinarietà del percorso formativo. Il corso – articolato in 24 weekend di lezione, ciascuno di 15 ore – si concluderà l’11 novembre 2017. Termine ultimo per le iscrizioni, da effettuarsi presso la segreteria del Camillianum, il 26 gennaio.