R.D.Congo: Comunità Sant’Egidio, “soddisfazione per accordo su elezioni”

La Comunità di Sant’Egidio esprime soddisfazione e sollievo per la firma dell’“accordo politico globale e inclusivo” che apre la strada ad elezioni pacifiche, entro il 2017, nella Repubblica Democratica del Congo. E’ finalmente, dopo un periodo di gravi tensioni, “una buona notizia” per questo Paese, di fondamentale importanza per la regione dei Grandi Laghi e tutta l’Africa. Sant’Egidio si augura che tutti i firmatari dell’accordo (governo, opposizioni e rappresentanti della società civile) “possano attuare fedelmente l’accordo per il bene del Congo e del suo popolo”. Manifesta inoltre un particolare apprezzamento nei confronti della Conferenza episcopale del Paese, che ha saputo gestire una non facile mediazione “facendosi portavoce delle istanze di pace che salgono dalla popolazione e accogliendo gli inviti pressanti di Papa Francesco per giungere a risultati concreti in questa direzione”. Sant’Egidio, presente da anni in molte zone del Paese e attiva nel campo sanitario (con il programma Dream di prevenzione e cura dell’Aids) e sociale continuerà a sostenere ogni sforzo di pace.