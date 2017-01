Diocesi: Prato, il 6 gennaio i 25 anni di ordinazione episcopale di mons. Simoni e i 15 di mons. Agostinelli

Il 6 gennaio, Epifania del Signore, la Chiesa di Prato festeggia un doppio anniversario. Quel giorno, a dieci anni di distanza l’uno dall’altro, sono stati ordinati vescovi da Giovanni Paolo II monsignor Gastone Simoni e monsignor Franco Agostinelli. L’attuale vescovo di Prato ricevette l’ordinazione episcopale nel 2002; mentre per mons. Simoni arrivò nel 1992, quindi il vescovo emerito si appresta a festeggiare 25 anni. La ricorrenza sarà celebrata in cattedrale il 6 gennaio con una messa di ringraziamento concelebrata dai due presuli alle 15,30. Quel giorno tradizionalmente a Prato si tiene la “Giornata dei migranti”, con il corteo dei Magi. Intorno alle 15 le comunità cattoliche straniere muoveranno in processione verso il duomo da diversi punti del centro storico. Poi inizierà la messa, animata dalle comunità straniere con canti e preghiere. Al termine mons. Agostinelli e mons. Simoni torneranno in piazza per la benedizione a tutti i bambini presenti. L’episcopato di mons. Simoni (1992-2012), ha visto “la trasformazione epocale della città e del suo territorio, dagli ultimi anni dell’’età dell’oro’ del distretto tessile, alla crisi “, si legge in un comunicato, e al fenomeno immigratorio. Mons. Agostinelli arriva a Prato dopo essere stato per dieci anni alla guida della diocesi di Grosseto. A Prato inizia l’impegno con la visita pastorale nelle parrocchie e dà il via a numerose iniziative per ripensare il futuro della città, tra cui i “Forum di idee per Prato” e il percorso sui “patti di prossimità”, come richiesto da papa Francesco durante la storica visita compiuta il 10 novembre 2015. Nel passaggio alla nuova sede, Agostinelli ha mantenuto gli incarichi nazionali e regionali: delegato della Conferenza episcopale toscana per i migranti e correttore della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia.