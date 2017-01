Beni istituti religiosi: Facoltà S. Pio X Venezia, a febbraio e marzo “winter school” sulla loro gestione

Il Dipartimento di diritto ecclesiastico della Facoltà di Diritto canonico San Pio X di Venezia insieme all’Università degli studi di Verona, e in collaborazione con l’Osservatorio giuridico legislativo del Triveneto, propone in febbraio e marzo un corso speciale sul tema “La gestione dei beni negli istituti di vita consacrata e nelle società di vita apostolica: linee orientative”. Il corso – “Winter School” della Facoltà – si propone di fornire gli strumenti economici e giuridici necessari per la concreta applicazione delle “Linee orientative per la gestione dei beni negli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica” facendo sì che tale gestione sia, da un lato, “fedele al carisma fondazionale e al conseguente patrimonio spirituale di ciascun istituto”; dall’altro, oggetto di “procedure che permettano una buona pianificazione delle risorse” per garantire la sostenibilità delle opere e talora la sopravvivenza stessa dell’istituto. Il corso – approfondimento di nozioni teoriche fondamentali e discussione di casi pratici – si terrà venerdì 3 e 10 febbraio, venerdì 3 e 10 marzo 2017 (10-13 e 14-17); la prima mattinata (a Venezia) e l’ultimo pomeriggio (a Verona) proporranno anche un momento pubblico di convegno. Iscrizioni (a numero chiuso) on-line sul sito http://fdc.marcianum.it/ entro il 15 gennaio 2017.