Università europea di Roma: attivato un master di secondo livello in Diritto ed Economia del lavoro

L’Università Europea di Roma ha attivato anche quest’anno il Master di secondo livello in Diritto ed Economia del lavoro, orientato all’integrazione piena ed operativa delle discipline giuslavoritiche con quelle economico-aziendali e macroeconomiche del lavoro. “L’elemento innovativo del Master è l’integrazione, non solo teorica ma soprattutto operativa (attraverso laboratori guidati dai docenti), fra i saperi giuridici e quelli economici relativi alla gestione dei rapporti di lavoro, sia a livello individuale che collettivo per preparare professionisti a saper valutare insieme la norma e il suo impatto gestionale nell’organizzazione, anche economica, dell’azienda e del contesto produttivo in cui va applicata”, si legge in una nota.

Il corso, infatti, si propone di offrire una solida formazione specialistica sul diritto del lavoro, sindacale e della sicurezza sociale, italiano ed europeo, posto in correlazione con gli elementi di economia aziendale, nonché con elementi di macroeconomia, di misurazione statistica del mercato del lavoro connessi alla gestione dei rapporti di lavoro e delle risorse umane sotto il profilo individuale, collettivo, previdenziale, nonché sotto il profilo operativo connesso alle politiche di governo del mercato del lavoro. Arricchiscono l’offerta formativa elementi fondamentali di psicologia del lavoro e delle organizzazioni. Il Master è diretto, fra gli altri, a liberi professionisti nelle aree della consulenza del lavoro (avvocati, commercialisti e revisori contabili, consulenti del lavoro, consulenti d’impresa); dirigenti e funzionari di associazioni di categoria, di associazioni sindacali, di enti bilaterali; dirigenti e funzionari addetti alla gestione e all’amministrazione del personale e allo sviluppo delle risorse umane di imprese industriali e terziarie. Coordinatori del Master sono Pasquale Sandulli e Felice Testa.