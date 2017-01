Unità dei cristiani: Settimana di preghiera, le iniziative in Danimarca, Norvegia, Finlandia e Svezia

Nel quadro della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, si svolgerà stasera a Copenaghen il 63° pellegrinaggio ecumenico tra le chiese di diverse confessioni presenti nella capitale danese. Il percorso prenderà il via alle 18.30 dalla chiesa luterana di San Paolo, passerà in quella metodista (la chiesa di Gerusalemme), si fermerà nella cattedrale cattolica di S. Ansgar, poi in quella ortodossa-russa di S. Alexander Nevsky, quindi nella chiesa anglicana di St. Alban per concludersi nella chiesa luterana, la Gustafskyrkan. Qui il vescovo luterano di Copenaghen, Peter Skov-Jakobsen, terrà una predicazione sul tema della settimana di preghiera: “L’amore di cristo ci spinge verso la riconciliazione”. Anche nella capitale norvegese stasera i cristiani pellegrineranno insieme, attraverso le cinque chiese nel centro di Oslo. In ogni tappa ci sarà “musica e canto”. All’arrivo nella luterana Margaretakyrkan, ci sarà un momento conviviale. Ancora stasera, in Finlandia, dove il Consiglio delle Chiese quest’anno celebra cent’anni di attività, il momento culmine si svolgerà con un culto di preghiera nella cattedrale luterana evangelica di Oulu. Il culto sarà trasmesso domenica sul primo canale radiofonico nazionale. In Svezia, il consiglio delle Chiese ha pubblicato un vivace sussidio che spiega il senso della settimana di preghiera, presentando alcune “buone pratiche” ecumeniche presenti in Svezia e offrendo materiali anche per i più giovani.