Terremoto: Ordine di Malta, “soccorsi molti anziani disabili a Montereale”

Da ieri squadre di soccorso del Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta sono operative in una delle aree maggiormente colpite dalle quattro forti scosse sismiche registrate in mattinata, cui sono seguite altre 400 scosse in sole 24 ore. La Protezione Civile italiana ha subito richiesto due squadre di soccorso, in tutto 6 volontari, per Montereale – epicentro del terremoto – in provincia dell’Aquila. I team sono partiti dall’Umbria per prestare aiuto ai soccorritori già in loco e alla popolazione coinvolta: sono stati inviati per la ricerca di persone bloccate dalla neve nelle frazioni limitrofe. Molti anziani disabili sono stati assistiti già nella notte e poi accompagnati nella tensostruttura di Montereale per riscaldarsi e dormire, per poi essere riportati questa mattina nelle loro abitazioni per assistere gli animali in campagna. Il Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta è attivo dal terremoto del 24 agosto scorso in quelle zone, con interventi emergenziali immediati con il nucleo VePi (Valutazione e primo intervento) e con progetti di assistenza alla popolazione e ai comuni. I volontari sono ancora a Norcia con una squadra di 6 persone e a Camerino con un team di 2 psicologi nei campi dove vivono i terremotati. Dal 24 agosto sono stati impegnati più di 700 volontari, che hanno fornito assistenza a oltre 2.000 persone ospitate nelle strutture sportive adibite a centri di accoglienza. Hanno allestito una cucina da campo che ha fornito 600 pasti al giorno in un mese. Tra le figure specializzate: sanitari, psicologi, soccorritori in assistenza in zona rossa, tecnici, distribuzione di viveri e medicine nelle frazioni di Amatrice, Muccia, San Severino Marche e Norcia. Ora sono pronte a partire altre 9 squadre.