Terremoto: mons. Russo (Fabriano-Matelica), “coltivare la speranza per uscire da questo tunnel”

Nel domandare a monsignor Stefano Russo, vescovo di Fabriano-Matelica, un commento su ciò che sta accadendo in questi giorni di gelo e di paura a causa del sisma e della neve, la risposta non tarda ad arrivare. “È come trovarsi in un tunnel – afferma –, dove sembra di cominciare a rivedere la luce, per poi ripiombare nel buio. Bisogna tenere i fari accesi, ma come? Coltivare la speranza, vivere pienamente questo tempo, andare avanti perché presto usciremo da questo tunnel”. Questa prova, però, “va affrontata insieme” sostiene Russo, “facendo ognuno la propria parte”. “Aiutiamoci a ‘sciogliere’ quelle situazioni che sono di intoppo per una vera condivisione ed unità”.