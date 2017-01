Terremoto: mons. Bresciani (S. Benedetto del Tronto), “evitiamo lo scoraggiamento”

“Dobbiamo farci coraggio. Evitiamo lo scoraggiamento. In questi frangenti, in cui esperimentiamo con sofferenza tutta la nostra impotenza, cerchiamo di aiutarci e sostenerci a vicenda in quello che possiamo. Potremo così, se non evitare, almeno lenire le difficoltà con il conforto e l’aiuto reciproco”. È quanto scrive monsignor Carlo Bresciani, vescovo di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, in un messaggio alla diocesi dopo le scosse sismiche di ieri. “​Le prove della vita, purtroppo, non arrivano mai isolate. È così anche per noi – osserva il presule – in queste giornate di intenso freddo, forte vento e di grandi nevicate che stanno isolando molti paesi dell’interno, i quali si trovano senza luce, senza riscaldamento e anche senza acqua”. ​A tutto questo si è poi aggiunto “un nuovo forte sciame sismico, con ripetute scosse di magnitudo oltre il quinto grado”. Il vescovo pensa “con apprensione alla paura e ai grandi disagi che molti stanno sopportando e che si aggiungono a quelli dei terremoti precedenti”. “​Penso soprattutto – prosegue – a quelle persone che, isolate e sole, non possono avere il conforto neppure di una parola amica. Penso alle grandi fatiche di chi sta cercando di portare aiuto, affrontando un tempo così inclemente”. E, con le parole di Papa Francesco, conclude: “Non perdiamo la speranza”.