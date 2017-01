Terremoto: crollato il Centro pastorale San Giovanni Battista di Acquasanta Terme

Crollato il Centro pastorale culturale e ricreativo, in cui ha sede l’oratorio “San Giovanni Battista” di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno. Probabile che il peso della neve e il susseguirsi delle scosse sia la causa del cedimento. L’edificio era deserto nel momento in cui è andato distrutto, e quindi nessuno è rimasto ferito. Anche i mobili contenuti all’interno sembra siano completamente irrecuperabili. La struttura era solitamente utilizzata dalla comunità come luogo di incontro e centro di aggregazione. Una cittadina a pochi chilometri da Ascoli Piceno che è già stata duramente messa alla prova dalle scosse del 24 agosto e 30 ottobre, che hanno comportato l’allestimento di una tendopoli rimossa solo qualche settimana fa. Nel centro pastorale i residenti erano soliti ritrovarsi per feste, per il catechismo ed era anche luogo d’incontro per i gruppi parrocchiali.