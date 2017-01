Shoah: Acli Roma e Us Acli Roma alla “Run for mem” del 22 gennaio

Anche le Acli di Roma e l’Unione sportiva delle Acli di Roma parteciperanno domenica 22 gennaio 2017 alla “Run for mem”, la corsa promossa dall’Unione delle Comunità ebraiche italiane che, per la prima volta in Europa, attraverserà i luoghi della memoria della capitale per ricordare la Shoah. Alla partenza prevista alle ore 10 da piazza 6 ottobre 1943 sarà presente – in tuta e scarpe da ginnastica – una folta delegazione aclista con i volontari del servizio civile e due associazioni affiliate all’Us Acli Roma: gli “Ercolini di Don Orione”, ragazzi rom della capitale che partecipano ad un progetto educativo che coniuga integrazione e sport, e la “Podistica solidarietà”. “Sarà – dichiarano Lidia Borzì e Luca Serangeli, rispettivamente presidente delle Acli di Roma e presidente dell’Us Acli Roma – un momento importante di formazione attraverso lo sport, in particolare per i giovani. Ma anche un segno di condivisione e di vicinanza con la comunità ebraica romana, un’occasione da non mancare per rinnovare l’impegno a non dimenticare, affinché i giovani possano continuare, nel futuro, il compito di testimonianza che ci è stato lasciato in eredità da coloro che hanno vissuto questo orrore sulla propria pelle. La nostra partecipazione a questa iniziativa rispecchia in pieno la nostra idea di sport, mezzo fondamentale per trasmettere anche messaggi importanti di solidarietà e di incontro e dialogo tra i popoli e le religioni”. A questo proposito il 28 gennaio si terrà a Corviale il congresso dell’Unione Sportiva delle Acli di Roma sul tema “lo sport come inclusione”.