Polonia: celebrazioni della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Le celebrazioni centrali della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani in Polonia avranno luogo domenica prossima, 22 gennaio, a Varsavia, nella cattedrale di San Floriano, sulla riva est della Vistola. La settimana inaugurata a Varsavia con la preghiera della comunità Chemin Neuf il 12 gennaio terminerà giovedì 26 gennaio con un incontro interreligioso organizzato in occasione della Giornata dell’islam, introdotta nel calendario liturgico della Chiesa polacca dal 2001. È una tradizione polacca invitare alle celebrazioni della Settimana ecumenica predicatori di altre chiese cristiane. E così a Bialystok, nel nordest del Paese, le celebrazioni di oggi, 19 gennaio, in occasione della festa ortodossa del Battesimo del Signore, saranno presiedute dall’arcivescovo Jakub, ordinario della diocesi ortodossa di Bialystok e Danzica. Il vescovo luterano Miroslaw Wola ha tenuto invece l’omelia durante la celebrazione di ieri sera prevista nella cattedrale di Gorzow. Sempre ieri sera a Czestochowa, durante una tavola rotonda organizzata nel seminario superiore diocesano, si è discusso di ecumenismo per l’evangelizzazione. Il 21 gennaio, invece, nella chiesa ortodossa della Madonna di Czestochowa i fedeli cristiani potranno partecipare ai vespri celebrati dal sacerdote ortodosso Miroslaw Drabiuk con l’omelia tenuta dal parroco della Chiesa evangelica don Adam Glajcar. Fra i partecipanti ci saranno, fra gli altri, anche i fedeli della Chiesa veterocattolica polacca.