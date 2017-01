Pace in Colombia: inizieranno l’8 febbraio i colloqui pubblici tra Governo ed Eln. prima ci sarà la liberazione dell’ex parlamentare Odin Sanchez

Si installerà ufficialmente il 7 febbraio a Quito, capitale dell’Ecuador. il tavolo di pace tra Governo ed Eln, il gruppo guerrigliero ancora attivo nel paese dopo l’accordo raggiunto invece con le Farc. La notizia è stata data ieri dal presidente colombiano Juan Manuel Santos, presente a Davos al World Social Forum, e dallo stesso gruppo guerrigliero. Il tavolo di pace si insedierà con mesi di ritardo rispetto agli iniziali accordi. Ieri sono stati stabiliti in particolare i criteri per la liberazione dell’ex parlamentare Odín Sánchez, attualmente in mano all’Eln (soprattutto la sua mancata liberazione aveva impedito l’apertura ufficiale delle trattative). Il Governo concederà probabilmente l’indulto a due guerriglieri in coincidenza con l’apertura del tavolo. Paesi garanti del tavolo di pace saranno la Norvegia, il Cile, Cuba e il Brasile. Sarà presente, con il compito di facilitare le trattative, anche la Chiesa colombiana, che nei mesi scorsi ha dato vita a una Commissione con il compito di accompagnare e facilitare le trattative, guidata dall’arcivescovo di Cali, monsignor Darío de Jesús Monsalve Mejia. Un ruolo nella trattative è stato ricoperto negli ultimi mesi anche dalla Comunità di Sant’Egidio.