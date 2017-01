Papa Francesco: a Chiesa luterana di Finlandia, la commemorazione della Riforma “occasione privilegiata per vivere in maniera più autentica la fede”

“Il 2017, anno commemorativo della Riforma, rappresenta per cattolici e luterani un’occasione privilegiata per vivere in maniera più autentica la fede, per riscoprire insieme il Vangelo e per cercare e testimoniare Cristo con slancio rinnovato”. Lo ha sottolineato oggi Papa Francesco, ricevendo in udienza una Delegazione ecumenica della Chiesa luterana di Finlandia in occasione dell’annuale pellegrinaggio ecumenico a Roma, per celebrare la Festa di Sant’Enrico, patrono del Paese. A conclusione della giornata commemorativa di Lund, ha osservato il Pontefice, “guardando al futuro, abbiamo tratto coraggio dalla nostra testimonianza comune di fede davanti al mondo, quando ci siamo impegnati a sostenere insieme coloro che soffrono, coloro che sono nel bisogno, coloro che sono esposti a persecuzioni e violenze. Nel fare ciò, come cristiani non siamo più divisi, ma siamo uniti nel cammino verso la piena comunione”.

Il Santo Padre ha inoltre ricordato che “i cristiani finlandesi festeggiano quest’anno il centenario del Consiglio ecumenico finlandese, che è un importante strumento per promuovere la comunione di fede e di vita tra di voi”. rammentando, poi, che nel 2017 la Finlandia compie cento anni come Stato indipendente, ha auspicato: “Possa tale anniversario incoraggiare tutti i cristiani del vostro Paese a professare la fede nel Signore Gesù Cristo – come fece con grande zelo sant’Henrik – testimoniandola oggi davanti al mondo e traducendola anche in gesti concreti di servizio, di fraternità, di condivisione”. Infine, il Papa si è augurato che questo “pellegrinaggio contribuisca a rafforzare ulteriormente la buona collaborazione tra ortodossi, luterani e cattolici in Finlandia e nel mondo, e che la comune testimonianza di fede, speranza e carità, con l’intercessione di sant’Henrik, porti frutti abbondanti”.