Pace: domani a Roma seminario Ac-Istituto Toniolo

È dedicato al messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale della pace 2017, a partire dal tema “La nonviolenza: stile di una politica per la pace”, il seminario di studio organizzato dalla Presidenza nazionale dell’Azione cattolica italiana (Ac) e dall’Istituto di diritto internazionale della pace “Giuseppe Toniolo”, che si terrà a Roma domani, venerdì 20 gennaio (dalle 17 alle 20 presso la Domus Mariae, via Aurelia 481). “In un messaggio rivolto non solo alla Chiesa cattolica, ma a tutti gli uomini di buona volontà, il 1° gennaio 1968, Paolo VI – ricorda l’Ac in una nota – esortava a celebrare la Giornata della pace in tutto il mondo, con l’auspicio che ogni anno tale celebrazione potesse ripetersi come augurio e come promessa per la storia dell’uomo”. “Di fronte alle sfide, antiche e nuove, alla causa della pace, la Chiesa – prosegue l’associazione – sente oggi come allora il bisogno di esprimersi senza esitazione. Una scelta che è al contempo espressione di fedeltà al messaggio evangelico ed esercizio di responsabilità universale”. Al seminario interverranno monsignor Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea; monsignor Gianni Manzone, Pontificia Università Lateranense; Alberto Capannini, responsabile di Operazione Colomba – Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII; Luisa Alfarano, volontaria Servizio civile nazionale; Ugo De Siervo, presidente del Consiglio scientifico dell’Istituto Toniolo; Matteo Truffelli, presidente nazionale Ac. Nella serata, alle 21.15, veglia di preghiera per la pace presso la Fraternità generale delle Piccole Sorelle di Gesù di Charles de Foucauld, a Roma in via delle Acque Salvie 2.