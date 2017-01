Notizie Sir del giorno: terremoto e neve, slavina su hotel, Papa ai luterani, progetto “Educarsi alla bellezza”

Terremoto e neve: mons. Galantino, Papa “costantemente informato” e “Chiesa vicina alla gente”. Oltre 7 milioni da 8 x mille

Su terremoto ed emergenza neve il Papa è “informato costantemente. So che lui stesso ogni tanto chiama qualche vescovo e qualche realtà” e “sta stimolando noi come Conferenza episcopale a fare tutto il possibile per far sentire la vicinanza della Chiesa a queste realtà” colpite dal terremoto”. Oltre 7 milioni i fondi stanziati con le risorse dell’8xmille Lo ha detto al Sir il segretario generale della Cei, monsignor Nunzio Galantino, a margine della presentazione a Roma, del progetto “Educarsi alla Bellezza” del Pontifico Consiglio della cultura e della Stessa Cei. (clicca qui take e dossier).

Slavina su hotel: mons. Valentinetti (Pescara), “momento difficile, ma non dobbiamo perdere la speranza”

Tre morti e 30 dispersi. Questo, al momento, il tragico bilancio della slavina che ha spazzato via l’hotel Rigopiano a Farindola, sul Gran Sasso, mentre Pescara è allagata dall’esondazione dell’omonimo fiume e diversi paesi sono senza corrente elettrica da più di 48 ore. “E’ un momento difficile, ma non dobbiamo perdere la speranza”, le parole di monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne. (clicca qui)

Papa Francesco: a Chiesa luterana di Finlandia, “Lutero voleva rinnovare la Chiesa, non dividerla”

Lo scorso 31 ottobre a Lund, in Svezia, durante la commemorazione congiunta della Riformaa “è stato ricordato c he l’intento di Martin Lutero, cinquecento anni fa, era quello di rinnovare la Chiesa, non di dividerla. Quell’incontro ci ha dato il coraggio e la forza di guardare avanti, nel nostro Signore Gesù Cristo, al cammino ecumenico che siamo chiamati a percorrere insieme”. Lo ha detto oggi Papa Francesco ricevendo in udienza una Delegazione ecumenica della Chiesa luterana di Finlandia in occasione dell’annuale pellegrinaggio ecumenico a Roma, per celebrare la Festa di Sant’Enrico, patrono del Paese. (clicca qui)

Arte e liturgia: al via il progetto Pcc-Cei “Educarsi alla bellezza”

Presentato e avviato oggi a Roma il progetto di ricerca “Educarsi alla Bellezza. Indagine sulla formazione del clero e degli artisti in vista della committenza di opere d’arte per il culto cristiano”, realizzato dal Dipartimento “Arte e fede” del Pontificio Consiglio della cultura e dall’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Cei. Obiettivo dell’indagine, creare una “mappa” dell’offerta formativa per formulare proposte migliorative. Per il cardinale Gianfranco Ravasi, l’arte destinata al culto ha bisogno di “un nuovo linguaggio pur nel rispetto dei canoni liturgici”. (clicca qui)

Pace in Colombia: inizieranno l’8 febbraio i colloqui pubblici tra Governo ed Eln

Si installerà ufficialmente il 7 febbraio a Quito, capitale dell’Ecuador, il tavolo di pace tra Governo ed Eln, il gruppo guerrigliero ancora attivo nel paese dopo l’accordo raggiunto invece con le Farc. I colloqui pubblici inizieranno l’8 febbraio. Stabiliti i criteri per la liberazione dell’ex parlamentare Odín Sánchez, attualmente in mano all’Eln. (clicca qui)

Islanda: nuova chiesa tutta in legno. Sull’isola cresce il numero dei cattolici

Sarà consacrata il 17 giugno prossimo una nuova chiesa, tutta in legno, a Reyðarfirði, nell’Islanda orientale. Triplicati negli ultimi dieci anni i cattolici nell’isola: oggi circa 14mila nelle 6 parrocchie esistenti. E’ in corso una raccolta fondi per la costruzione di un’altra nuova chiesa a Selfoss, nel sud: i cattolici potranno avere una loro chiesa, dopo essere stati per anni ospiti della comunità protestante locale. (clicca qui)

Giornali Fisc: mons. Sanguineti (Pavia), “mi sento davvero a casa in questa bella città”

“Posso dire di sentirmi davvero ‘a casa’ qui a Pavia, in questa bella città, che sto imparando a conoscere e ad amare, e che merita di essere valorizzata di più, per le sue potenzialità”. Lo scrive monsignor Corrado Sanguineti, ad un anno di distanza dal suo ingresso nella diocesi di Pavia (24 gennaio 2016), nell’editoriale del settimanale diocesano “Il Ticino”. (clicca qui)