Messico: mons. Cabrera (Monterrey), cordoglio per la sparatoria nel Collegio Americano

“Così come il resto della società, ho appreso con preoccupazione la notizia dei drammatici fatti accaduti nei locali della sua rispettabile istituzione. Desidero esprimervi il mio più sincero appoggio, come padre della Chiesa di Monterrey, nel tentativo di comprendere quanto è accaduto”. Lo scrive l’arcivescovo di Monterrey (Messico, capitale dello stato di Nuevo León), mons. Rogelio Cabrera López, in un messaggio agli organi direttivi del Colegio Americano del Noreste, la scuola privata dove ieri mattina uno studente quindicenne, per cause non ancora accertate, ha aperto il fuoco ferendo quattro studenti e un’insegnante prima di spararsi per togliersi la vita, morendo qualche ora dopo in ospedale. Tra i feriti, una ragazza quattordicenne e un ragazzo quindicenne lottano tra la vita e la morte. “Come pastore – conclude -, elevo al Signore la mia preghiera per tutta la vostra comunità educativa e in particolare per le persone coinvolte e le loro famiglie”.