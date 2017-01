Gesuiti: rivista “Aggiornamenti sociali”, un anno dedicato al tema del lavoro

“Trasformare l’esistente: che lavoro vogliamo?”: è il titolo dell’editoriale firmato dal direttore Giacomo Costa, che apre il nuovo numero di “Aggiornamenti sociali”. Per tutto il 2017 la pubblicazione dei Gesuiti metterà al centro dell’attenzione il tema del lavoro, le sue trasformazioni e molteplici dimensioni. “Il lavoro, e ancora di più la sua mancanza, sono al centro dell’attenzione collettiva del nostro Paese” afferma una nota che accompagna l’uscita della rivista. “Nel dibattito pubblico e mediatico l’interesse si concentra in larga parte sull’andamento del tasso di disoccupazione (generale e giovanile), sulle modifiche delle tutele normative, sulle crisi aziendali e i relativi esuberi, in generale sugli aspetti prettamente economici. Il lavoro viene cioè assunto come sinonimo di occupazione e, conseguentemente, di remunerazione, mentre si lasciano nell’ombra altri aspetti non meno importanti e non necessariamente negativi o problematici: dall’impatto dell’innovazione tecnologica alla dimensione sociale, dalle contraddizioni del settore informale alla questione antropologica ed etica del senso del lavoro, per arrivare al rapporto tra attività lavorativa e cura della casa comune”. L’attenzione della rivista è collegata anche a “due importanti appuntamenti dei prossimi mesi: dal 26 al 29 ottobre si svolgerà a Cagliari la 48ma Settimana sociale dei cattolici italiani, dedicata proprio al tema del lavoro, mentre l’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) si sta preparando a festeggiare il centenario della propria fondazione nel 2019 con un’articolata iniziativa”.