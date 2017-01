“Educarsi alla bellezza”: don Pennasso (Cei), piattaforma già operativa. “Strumento sinodale che parte dall’ascolto del territorio”

E’ già operativa la piattaforma del progetto di ricerca “Educarsi alla Bellezza. Indagine sulla formazione del clero e degli artisti in vista della committenza di opere d’arte per il culto cristiano”, realizzato dal Dipartimento “Arte e fede” del Pontificio Consiglio della cultura e dall’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Cei. La piattaforma, ha spiegato don Valerio Pennasso, direttore del suddetto Ufficio Cei, presentando oggi l’iniziativa a Roma, è stata elaborata con il supporto del Sicei e sarà accessibile anche da smartphone. Con il progetto, ha prooseguito Pennasso, “intendiamo avviare un dialogo attraverso uno strumento che metta in campo le relazioni partendo dall’ascolto per poi individuare gli strumenti affinché educarsi alla bellezza diventi reciprocità. Uno strumento sinodale che ci permette di calarci sulle realtà del territorio” per creare una “mappa” dell’offerta formativa ad oggi proposta agli attuali o futuri committenti di opere d’arte destinate ai luoghi di culto e agli artisti, in base alla quale formulare proposte per opportune iniziative. Una fonte di dati, oltre ai database dell’Ufficio nazionale Cei, saranno i questionari sulle iniziative realizzate, inviati a diocesi, ordini religiosi e altre istituzioni. Per registrarsi al sito dedicato e compilare i questionari occorre accedere all’ indirizzo web.