Editoria: “Perché crediamo in Dio”, volume sulle “ragioni della fede cristiana nel mondo contemporaneo”

“Approfondire le ragioni della fiducia nell’esistenza di Dio e nel Vangelo”, perché i cristiani possano “sostenere a testa alta e a viso aperto la propria fede”. È ciò che si propone il volume del filosofo Roberto Giovanni Timossi “Perché crediamo in Dio. Le ragioni della fede cristiana nel mondo contemporaneo”, edito da San Paolo, in questi giorni in libreria. Il volume si presenta come “una semplice guida alla conoscenza dei motivi razionali della credenza in Dio, capace di far crescere una più ampia consapevolezza della valore della propria scelta di vita di credente e di cristiano”. “È sempre più difficile per il credente – scrive l’autore nella prefazione – vivere in una società secolarizzata come l’attuale, nella quale una certa interpretazione della scienza sembra escludere non solo l’ammissibilità razionale della scelta religiosa, ma l’esistenza stessa di Dio. La fede cristiana, in particolare, è sottoposta più di ogni altra a critiche e a veri e propri attacchi sulla base dell’assunto che essa sarebbe del tutto contraria alla ragione e inconciliabile con le conquiste scientifiche; in una parola: ‘premoderna’, se non addirittura ‘antimoderna’”. Da qui l’intenzione “di dare forma a una piccola Summa degli argomenti moderni a sostegno dell’esistenza di Dio, nonché a una guida alla conoscenza delle ragioni essenziali della fede cristiana nella realtà odierna”.