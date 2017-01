Diocesi: Vicenza, sabato 21 la Messa del vescovo con i giornalisti

I giornalisti e gli operatori dei media vicentini si ritrovano insieme in occasione della festa del loro patrono, Francesco di Sales. L’appuntamento – informa la diocesi – è per sabato prossimo, 21 gennaio, nel Santuario di Monte Berico dove alle 11 il vescovo, mons. Beniamino Pizziol, celebrerà la Messa offrendo una riflessione sull’etica della professione giornalistica a partire dal tema indicato da Papa Francesco per la prossima Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali: “Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo”. Dopo la celebrazione i giornalisti presenti continueranno la mattinata con una conversazione con il nuovo direttore de “Il Giornale di Vicenza”, Luca Ancetti, moderata dal collega Giandomenico Cortese. L’appuntamento si terrà nella sala delle mostre adiacente alla Penitenzieria, accanto alla scalinata est della basilica.