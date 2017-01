Diocesi: San Benedetto del Tronto, domani a Grottammare l’incontro formativo dei giovani di Azione Cattolica

Sarà dedicato ai temi dell’impegno e della legalità l’incontro che si terrà nella serata di domani, venerdì 20 gennaio, a Grottammare (Ap). Si tratta di un appuntamento del cammino formativo “Spes contra Spem, quando l’impegno diventa missione” promosso dal settore giovani dell’Azione Cattolica (Ac) diocesana. A partire dalle 20, presso la sede dell’Ac della parrocchia di san Pio V, sarà Paola Senesi, responsabile del “Coordinamento Libera Marche” ad affrontare – si legge in una nota – “il tema dell’impegno, per costruire nuove mentalità capaci di promuovere la cultura della legalità”. L’iniziativa è stata organizzata dai vicepresidenti del settore giovani di Ac, Gabriella Cameli e Marco Sprecacè, insieme all’assistente don Roberto Antonio Melone e a tutta l’equipe Ac giovani (Acg). Per Marco Sprecacè, responsabile a livello diocesano di Acg e del Progetto Policoro – l’appuntamento di domani “ha l’obiettivo di sensibilizzare tutti i giovani sulle questioni riguardanti la lotta alle mafie”. “Soprattutto in questo mese della pace, la parola chiave è impegno”, prosegue Sprecacè, per il quale “dobbiamo tornare a costruire nuove mentalità capaci di consolidare la cultura della legalità”.