Diocesi: Monreale, il 24 gennaio inaugurazione della mostra “Francesco al cinema”

Monreale e la Sicilia ospitano per la prima volta la mostra: “Francesco nel cinema” e saranno Liliana Cavani e Felice Laudadio a inaugurarla martedì 24 gennaio con una conferenza stampa, alle ore 11, nel Palazzo arcivescovile, e successivamente presso la chiesa degli Agonizzanti dove è allestita. La mostra, ideata e curata dalla Cineteca nazionale del Centro sperimentale di cinematografia, è stata allestita per la prima e unica volta a Spello in Umbria, in occasione del Festival del cinema. Saranno la regista Liliana Cavani, autrice di diverse pellicole su San Francesco, e il neo presidente nazionale del Centro sperimentale di cinematografia, Felice Laudadio, a presentare l’evento di Monreale, che nel 1972, fu lo scenario del famoso incontro di San Francesco con papa Innocenzo III nel celeberrimo “Fratello Sole e sorella Luna” di Zeffirelli.

Parteciperanno l’arcivescovo di Monreale, mons. Michele Pennisi, il sindaco dell’area metropolitana di Palermo, Leoluca Orlando, l’assessore regionale al Turismo Anthony Barbagallo, il vice presidente dell’Assemblea regionale siciliana Giuseppe Lupo. All’evento sarà presente anche il direttore dell’Ufficio speciale per il cinema e l’audiovisivo Alessandro Rais. Proposta dal direttore amministrativo della Cineteca nazionale, Gabriele Antinolfi e dal responsabile Marketing del Csc Vincenzo Aronica, la mostra coincide con la ricorrenza di San Francesco Di Sales, patrono dei giornalisti, per questo l’arcivescovo ha voluto cogliere tale occasione per incontrare tutti gli operatori della stampa ospitando la conferenza proprio nel Palazzo arcivescovile. Info: www.fondazionecsc.it.