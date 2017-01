Diocesi: Modena, i percorsi per le coppie infertili nei Venerdì di Pastorale della salute

Tornano, nella diocesi di Modena-Nonantola due “Venerdì di Pastorale della salute”, sul tema dell’accoglienza alla vita che nasce, ai bambini e alle famiglie. Domani il tema è “I percorsi di paternità e maternità per le coppie infertili”: dopo il saluto di Giuliana Urbelli, assessore Welfare e Coesione del Comune di Modena; intervengono Giuseppe Grande, endocrinologo del Policlinico Gemelli, vicepresidente del Movimento per la Vita Italiano, e Gabriele Frassoldati, medico di Medicina generale, su “I percorsi medici e psicologici per le coppie infertili”. Massimo Vaggi, presidente nazionale di Nova (Nuovi Orizzonti per Vivere l’Adozione), parlerà di esperienze di adozione e affido. Obiettivo degli incontri, in questo anno dedicato alla famiglia, è di contribuire a sensibilizzarci sull’accoglienza alla vita che nasce, ai bambini, alle loro famiglie. Una vera accoglienza richiede innanzitutto l’apertura del cuore, ma richiede anche scelte e prassi concrete. L’incontro del 13 gennaio, per ragioni legate al meteo, è stato spostato a giovedì 23 febbraio, sempre alle ore 21, e sarà su “L’accoglienza ai bambini e alle famiglie da parte della comunità”: introduce l’arcivescovo don Erio Castellucci; intervengono Francesca Maletti su “Leggi, esperienze amministrative e comunitarie ambivalenti: fra realtà poco amiche della famiglia e dei bambini e buone pratiche che danno speranza”, e Antonella Diegoli su “L’esperienza dei Centri Aiuto Vita (Cav)”.