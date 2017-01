Diocesi: Lecce, domani sera il cortometraggio “Babbo Natale” per il Sinodo dei giovani

Nell’ambito delle iniziative per il Sinodo dei giovani della diocesi di Lecce, verrà proiettato nella serata di domani, venerdì 20 gennaio, il cortometraggio “Babbo Natale” del regista Alessandro Valenti, vincitore della 73ª Mostra del Cinema di Venezia (sezione migranti). La serata, che sarà ospitata dalle 20 al Cineteatro Antoniano presso la parrocchia Sant’Antonio a Fulgenzio di Lecce, prevede anche uno spazio per la riflessioni del pubblico e la testimonianza diretta dell’autore. Quello di domani è il terzo evento organizzato dalla Chiesa leccese per il Sinodo dei giovani, dedicato al tema “Perché non abbia più sete”. Sul sito www.diocesilecce.org, nella sezione dedicata al Sinodo dei giovani, è possibile consultare diverso materiale riguardante l’intero percorso sinodale, tra cui una sintesi della ricerca sociologica effettuata su famiglia, lavoro, rapporto con i coetanei, consumi culturali, politica, valori, credo religioso.