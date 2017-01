Diocesi: Firenze, al Museo dell’Opera del Duomo il sestetto Stradivari

Si chiama “Note al Museo”, ed è la rassegna che si svolgerà giovedì 26 gennaio, a Firenze (ore 21), presso il Museo dell’Opera del Duomo. La rassegna, promossa dall’Opera di Santa Maria del Fiore con la direzione artistica di Francesco Ermini Polacci, ospita il Sestetto Stradivari, composto da sei archi tutti provenienti dalle fila dell’Orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia. Due violini, due viole e due violoncelli – si legge nella presentazione dell’iniziativa – uniti da una passione e da un affiatamento che li rendono come uno strumento unico: una caratteristica, questa, affermata fin dalla nascita della formazione, nel 2001, da allora protagonista di un’acclamata attività concertistica in tutta Europa, America e Cina. Due capolavori della letteratura da camera di secondo Ottocento occupano il programma: il Sestetto op. 18 di Brahms, dal respiro sinfonico che guarda al fascino di forme antiche, e il Sestetto op. 70 di Cajkovskij, scritto dal musicista russo dopo il soggiorno a Firenze del 1890 e per questo noto come “Souvenir de Florence”.