Cultura: al Cineforum Seraphicum si parla di Papa Francesco e delle sfide della Chiesa di oggi

Si parlerà di Papa Francesco e delle sfide della Chiesa di oggi nel week end del Cineforum Seraphicum, con la proiezione del film “Chiamatemi Francesco”, in programma domani alle ore 21 e sabato alle ore 16 all’Auditorium Seraphicum (via del Serafico, 1 – angolo via Laurentina a Roma). Alla proiezione di sabato pomeriggio seguirà il primo incontro della nuova rassegna “I dialoghi del Cineforum”. L’iniziativa, promossa dal Cineforum dei Frati minori conventuali, attivo ininterrottamente da oltre cinquant’anni, proporrà dunque la proiezione del film Chiamatemi Francesco di Daniele Luchetti e a seguire un dibattito sul tema “Il paesaggio e i passaggi della Chiesa oggi” con Rocco D’Ambrosio, docente di Filosofia politica presso la Pontificia Università Gregoriana e autore del volume “Ce la farà Francesco? La sfida della riforma ecclesiale”, e con la giornalista Stefania Falasca, autrice di una recente e ampia intervista a Papa Francesco.

Con questa iniziativa il Cineforum Seraphicum vuole essere sempre più un luogo di incontro e di approfondimento, uno spazio in cui formulare “insieme” le domande più efficaci per comprendere la realtà sociale, politica ed ecclesiale. “I dialoghi del Cineforum” prevedono altri tre incontri: il 18 febbraio su “Le forme e i volti dell’ospitalità”; l’11 marzo su “L’economia tra accessibilità e trasparenza”; l’8 aprile su “Media, consenso e potere”.