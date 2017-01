Comunicazione: Pontificia Accademia per la vita, nuovo profilo twitter

“Con un augurio di Papa Francesco inizia la sua attività il profilo Twitter ufficiale della Pontificia Accademia per la vita: @PontAcadLife”. Lo annuncia oggi don Andrea Ciucci, segretario dell’accademia vaticana. “Una voce – spiega – a servizio delle ragioni della vita nel dibattito scientifico e culturale contemporaneo. Da seguire e da far seguire”. Il profilo Twitter “è il primo tassello del nuovo progetto di comunicazione della Pontificia Accademia per la vita che vedrà nelle prossime settimane il rinnovo del sito web e della newsletter periodica, nonché l’apertura dei canali YouTube e Flickr e il rilascio di un App dedicata”.