Avvenire: i temi della prima pagina di domani 20 gennaio. Tragedia del Gran Sasso, fine vita, Trump e crisi in Corea del Sud

“Avvenire”, in edicola domani e in versione digitale già disponibile dalla mezzanotte, dedica il suo articolo di fondo e una grande fotocronaca di apertura della prima pagina alla tragedia del Gran Sasso. Marina Corradi si sofferma, nel suo editoriale, sull’eccezionalità della situazione e sulla capacità e l’abnegazione che i soccorritori hanno dimostrato in questa circostanza. Vi sono casi in cui solo l’essere umano, senza altri ausili che la sua forza e la sua volontà, può intervenire. E questo ci deve fare riflettere. A centro pagina, un titolo sul disegno di legge circa il fine vita, rispetto al quale molti nodi sono ancora da sciogliere in Commissione Affari Sociali della Camera. Sono stati presentati 290 emendamenti e le forze politiche cercano un compromesso, dinanzi alle preoccupazioni di chi teme un colpo di mano in favore dell’eutanasia. “Avvenire” pubblica, a questo proposito, un lettera aperta di Rita Coruzzi, ragazza con gravi disabilità, all’ex dj Fabo, rimasto completamente paralizzato, che chiede a Mattarella di potere morire. Ampio spazio alla cultura con l’inserto “Agorà Sette”. Poi, sempre in prima pagina, richiami all’intervista all’ex governatore di Bankitalia, Antonio Fazio, sul tema delle diseguaglianze e ai servizi dedicati all’insediamento di Donald Trump. Infine, la segnalazione di servizi speciali di “Avvenire”, tra cui un’inchiesta sulla crisi politica in Corea del Sud e un ampio servizio sulla Settimana di preghiere per l’unità dei cristiani.