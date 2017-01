Apostolato del mare: al via domani a Roma con mons. Galantino il convegno nazionale

Le morti dei migranti nel Mediterraneo, la situazione dei marittimi, dei pescatori e della filiera ittica, l’inquinamento del mare, la vita dei cappellani di bordo che stanno sulle navi o nelle Stelle maris, che accolgono ogni anno 48.972 marittimi, su 5.200.000 che transitano nei porti italiani. Sono i tanti temi che saranno affrontati durante il secondo convegno nazionale dell’ufficio nazionale per l’Apostolato del mare, che si svolgerà a Roma (hotel Villa Carpegna, via Pio IV, 6) dal 20 al 22 gennaio. Il titolo è “Tante maglie per una sola rete”, che “esprime il desiderio non solo di condividere un lavoro quanto piuttosto di confrontarsi sui diversi temi che interessano il mondo del mare. E’ il momento di cominciare a tessere una sola rete”, spiega il responsabile dell’ufficio Cei don Natale Ioculano. Al convegno interverrà domani pomeriggio monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, con una relazione sul tema: “Dall’ostile… allo stile… Segni di speranza davanti ad un mare che non può essere solo cimitero”. Sarà presentata anche una ricerca Ipsos sulla pesca e i pescatori e un libro sui “Preti di mare”. Molti i relatori, tra cui il presidente nazionale della Croce rossa italiana Francesco Rocca, il direttore di Caritas italiana don Francesco Soddu, il direttore di Avvenire Marco Tarquinio, il comandante generale della Guardia costiera l’ammiraglio Vincenzo Melone.