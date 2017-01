Violenza: mons. Renzo (Mileto), condanna per gesti vandalici ai danni di un parroco

“Ferma riprovazione” e “condanna per questi gesti di irrazionale violenza, volti a offendere non solo le persone ma il convivere civile stesso, e che tra l’altro avvengono a breve distanza di tempo da un analogo gesto” sono stati espressi oggi dal vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Luigi Renzo, dopo due “episodi vandalici” compiuti ai danni di don Ottavio Scrugli, parroco di Pizzinni e Arzona di Filandari, alla cui autovettura sono stati squarciati gli pneumatici per due volte nel giro di pochi giorni. “Nell’estendere la sua solidarietà alle comunità ecclesiali coinvolte” mons. Renzo – si legge in una nota – esprime il suo ringraziamento alla comunità parrocchiale di Arzona, che a don Ottavio ha “pubblicamente dimostrato benevolenza e vicinanza”, e invita alla preghiera e a “non desistere dall’impegno di testimonianza e di evangelizzazione, uniche vie capaci di vincere il male”.