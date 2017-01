Vescovi calabresi: emergenza lavoro “vera e propria tragedia”

La Chiesa “non può restare in silenzio” davanti all’emergenza del lavoro, “vera e propria tragedia”. Per questo i vescovi calabresi fanno appello “alle istituzioni e al mondo imprenditoriale di fare ogni sforzo creando situazioni concrete di posti di lavoro per ridare speranza alle nostre comunità e alle nostre famiglie”. È quanto si legge in una nota della Conferenza episcopale calabra dopo la sessione che si è svolta a Reggio Calabria. I presuli hanno manifestato anche “piena solidarietà” alle comunità di Reggio Calabria e Crotone per le “ventilate chiusure dei due aeroporti che contribuiranno a penalizzare ancora una volta la Calabria, sempre più isolata dal resto dell’Italia”. “Solidarietà” anche per la situazione di sofferenza in cui versa la casa di cura Marrelli-Hospital di Crotone, come per le altre realtà che si trovano in situazioni analoghe.

Durante la due giorni i vescovi calabri hanno anche parlato del convegno sul tema del lavoro e il futuro dei giovani che il prossimo 8 e 9 febbraio vedrà impegnate a Napoli le rappresentanze di tutte le diocesi del Meridione d’Italia. Sul tema del convegno di Napoli ha lavorato la Commissione regionale per i problemi sociali e pastorale del lavoro che ha presentato alla segreteria del convegno alcune esperienze positive nell’ambito del lavoro corredate da un video illustrativo. La Commissione ha pensato di proporre all’attenzione dei convegnisti come “esperienza significativa” della Calabria quella del Consorzio Cooperative del gruppo Goel, che “opera nel segno del cambiamento e del riscatto della Calabria”. I vescovi hanno anche accolto favorevolmente l’idea di un analogo convegno da tenersi presto anche in Calabria “alla luce del dramma della mancanza di lavoro particolarmente grave per i giovani che vedono allontanarsi sempre più la prospettiva di un’attività lavorativa”. Durante l’incontro i vescovi hanno anche deciso di trasformare il Tribunale ecclesiastico calabro in tribunale interdiocesano che coinvolge tutte le diocesi della regione eccetto quella di Cosenza-Bisignano.