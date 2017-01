Tv2000: San Giovanni di Dio al centro della puntata di “Beati voi – Tutti Santi” in onda domani

È dedicata a San Giovanni di Dio, fondatore dell’Ordine del Fatebenefratelli, la seconda puntata di “Beati Voi-Tutti Santi” in onda domani, 19 gennaio, alle 21.05 su Tv2000. Giovanni Scifoni e Claudia Benassi accompagnano lo spettatore alla scoperta della vita e delle opere di Giovanni Cidade Duarte, il “Santo Ospedaliere”, più noto come “inventore” del primo ospedale moderno diviso in reparti. Il percorso parte dal Portogallo e prosegue verso la Spagna descrivendo l’infanzia vissuta a Madrid e la giovinezza trascorsa come pastore nelle campagne di Toledo. Del racconto fanno parte gli anni in cui è stato un soldato di ventura in giro per l’Europa e la conversione, presa per pazzia, avvenuta a Granada.

Fra gli ospiti della puntata: Micol Forti, direttrice della Collezione d’Arte Contemporanea dei Musei Vaticani; il vincitore del Premio Campiello Pino Roveredo; Simona Atzori, straordinaria pittrice e ballerina senza braccia che si esibisce in studio sulle note del Magnificat in un’emozionante interpretazione di Mina; Giuseppe Zampino, pediatra genetista presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore; Vitto Claut, primo italiano a firmare per la sua futura ibernazione; Marco Palano, volontario contro il racket della prostituzione in una parrocchia romana; il catechista don Fabio Bartoli, teologo scrittore, membro della società chestertoniana italiana. In puntata anche un’intervista esclusiva del regista teatrale Pippo del Bono. La trasmissione – scritta da Antonio Antonelli e Alessio Giaquinto con la regia di Valentina De Renzis -, muovendosi fra il teatro e lo storytelling, cerca di restituire l’attualità del messaggio di San Giovanni di Dio, santo poco conosciuto e modernissimo.